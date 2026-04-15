Das Treffen fand nach Angaben chinesischer Staatsmedien in der Großen Halle des Volkes in Peking statt. Xi teilte anschließend mit, stabile Beziehungen zu Russland seien von großer Bedeutung. Lawrow bot laut russischen Nachrichtenagenturen an, das Energiedefizit Chinas aufgrund der Lage in der Golfregion auszugleichen. Außerdem kündigte er einen Besuch von Staatschef Putin in China in den kommenden Monaten an.
Im Mai will auch US-Präsident Trump nach Peking reisen.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.