Gipfel in Indien

Chinas Staatschef Xi nimmt am BRICS-Gipfel in Neu-Delhi teil. (IMAGO / SNA / IMAGO / Alexander Kazakov)

Xi hielt laut chinesischen Staatsmedien eine Rede auf dem Gipfeltreffen im indischen Neu-Delhi. Dabei habe Xi betont, dass der Krieg im Nahen Osten nicht im Interesse der internationalen Gemeinschaft sei. Xi sprach demnach auch von einer zunehmenden Bedeutung der BRICS-Staaten für den Globalen Süden.

Berichten zufolge liegt bereits der Entwurf für eine Abschlusserklärung des Gipfels vor. Darin werden sämtliche Kriege verurteilt, ohne aber beteiligte Länder zu benennen. Eine gemeinsame Abschlusserklärung hätte keine rechtlich bindende, aber eine symbolische Wirkung. Im Mai war ein Treffen der BRICS-Außenminister wegen des Konflikts zwischen den Mitgliedern Iran und Vereinigte Arabische Emirate ohne gemeinsame Erklärung geendet.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.