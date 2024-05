Ungarns Regierungschef Orban und Chinas Staatschef Xi (Archivbild). (picture alliance / Xinhua News Agency / Rao Aimin)

Ungarn gilt neben Serbien als engster europäischer Verbündeter Chinas. Das Land nimm Teil am chinesischen Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße", mit dem China neue Märkte erschließen will. In den vergangenen Jahren zog Ungarn zahlreiche chinesische Großprojekte an - vor allem im Bereich der Elektromobilität.

Der ungarische Ministerpräsident Orban setzt in der Außenpolitik auf eine Öffnung nach Osten. Er verfolgt engere wirtschaftliche Beziehungen zu China, Russland und anderen asiatischen Ländern. Der ungarische Außenminister Szijjarto sagte, Xis Besuch in Budapest sei von historischer Bedeutung. Zuvor hatte Xi Serbien und Frankreich besucht.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.