Nationaler Volkskongress beginnt in China (Archivbild). (Xie Huanchi/XinHua/dpa)

Ministerpräsident Li Qiang will zur Eröffnung vor den fast 2.800 Abgeordneten den Arbeitsbericht der Regierung vorstellen, der unter anderem wichtige Informationen wie das Wirtschaftswachstumsziel für 2026 enthält. Weitere Dokumente weisen etwa Chinas Militäretat aus. Am 12. März dürfte das nicht frei gewählte Parlament dann an seinem letzten Sitzungstag den Fünfjahresplan, den Arbeitsbericht der Regierung und weitere Berichte und Gesetze abschließend billigen.

