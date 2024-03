Zehnter Jahrestag

Die Angehörigen der toten Passagiere von Flug MH370 fordern Aufklärung. (AP / Ng Han Guan)

Sie kamen in Peking mit Vertretern des chinesischen Außenministeriums zusammen und trugen ihre Forderungen anschließend in der malaysischen Botschaft vor.

Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord - die meisten davon Chinesen - war am 8. März 2014 von Kuala Lumpur aus in Richtung Peking gestartet. Bald darauf drehte die Boeing 777 scharf nach Süden ab und verschwand vom Radar. Bisher wurden nur Trümmer des Flugzeugs im Indischen Ozean gefunden. Was vor zehn Jahren an Bord geschah, ist weiter unklar.

Zuletzt hatte ein amerikanisches Unternehmen angeboten, erneut nach dem Wrack der Maschine zu suchen und dies nur bei einem Erfolg in Rechnung zu stellen. Die Regierung Malaysias prüft die Offerte derzeit.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.