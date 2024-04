Nach Festnahmen

Die Fahnen von Deutschland und China (picture-alliance/ dpa | Jens Büttner)

Die Bundesanwaltschaft hatte gestern drei Deutsche wegen Spionageverdachts festnehmen lassen. Die beiden Männer und eine Frau sollen Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben.

Der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Kiesewetter, sagte dem Deutschlandfunk, ihn überrasche die Festnahme nicht. Chinas Netzwerk in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ziele darauf ab, mit Spionage Know-How abzuschöpfen, insbesondere im Bereich Militärtechnik. Deutschland ist dafür nach Ansicht des CDU-Politikers schlecht gewappnet. Deutschlands Umgang mit China in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft könne in breiten Teilen nur als naiv bezeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.