Corona-Pandemie

Neue Daten zum Ursprung des Corona-Virus SARS-CoV-2 wurden nun veröffentlicht (imago images/MiS)

Der Markt wird seit langem mit dem Ausbruch der Covid19-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Im Januar 2020 war er von den chinesischen Behörden geschlossen worden. Das Forscherteam hatte bereits im Februar des vergangenen Jahres eine frühe Version seiner Studie veröffentlicht, in der jedoch nicht die vollständigen DNA-Analysen der Proben enthalten waren. Nun wurden die Daten vom Wuhan-Markt im Fachmagazin "Nature" publiziert: in den Proben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, konnte demnach DNA von Wildtieren nachgewiesen werden. Das könnte darauf hindeuten, dass Wildtiere der Träger des Virus waren und dass es vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Nach Meinung von Experten liefert die chinesische Studie aber noch keinen endgültigen Beweis.

"Einer der wichtigsten Datensätze der Pandemie"

In "Nature" spricht die französische Evolutionsbiologin Florence Débarre dennoch von einem der wichtigsten Datensätze seit dem Beginn der Pandemie. Die Daten ermöglichten weitere Analysen zum Ursprung von SARS-CoV-2. Alice Hughes, eine Biologin an der Universität Hongkong, äußerte Bedenken hinsichtlich der Qualität der Analyse. Neben Gen-Fragmenten von Tieren wie dem Marderhund sei auch genetisches Material von Pandas, Maulwurfsratten und Schimpansen identifiziert worden. Das könne auf eine Kontamination im Labor oder eine unsachgemäße Verarbeitung der Daten zurückzuführen sein. Andere Forscher weisen darauf hin, dass noch frühere Proben benötigt würden. Das Virus wurde erstmals im Dezember 2019 in Wuhan beschrieben.

WHO fordert weitere Untersuchungen

Nötig seien nun noch Blutuntersuchungen von Arbeitern auf den Tiermärkten in Wuhan und den Zuchtfarmen der Tiere. Van Kerkhove betonte, dass alle Hypothesen zum Ursprung des Virus aufrechterhalten blieben, solange nicht genug Informationen vorlägen. Es ist immer noch umstritten, ob das Coronavirus auf natürlichem Weg vom Tier auf den Menschen übertragen wurde oder ob es aus dem Labor des Wuhan-Instituts für Virologie kam.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.