Taifun "Ragasa"
Chinesische Metropole Shenzhen bringt 400.000 Menschen in Sicherheit

Angesichts des nahenden Taifuns "Ragasa" haben die Behörden im südchinesischen Shenzhen angekündigt, 400.000 Menschen in Sicherheit zu bringen.

    Das 300 Meter hohe SEG Plaza-Gebäude in Shenzhen (China). Auf dem Vorplatz sind Menschen unterwegs.
    Die chinesische Metropole Shenzhen (AFP/STR)
    Von der Evakuierung seien vor allem Menschen in tiefliegenden Gebieten und Küstenregionen betroffen, erklärte der Katastrophenschutz der Millionenmetropole. Mehrere andere Städte in der Region kündigten Schul- und Büroschließungen an. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr notfalls eingestellt werden.
    Wegen des herannahenden Sturms haben auch die Philippinen, Taiwan und Hongkong Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Der Taifun ist inzwischen auf den wenig besiedelten philippinischen Babuyan-Inseln auf Land getroffen.
    Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.