Taifun "Ragasa"

Von der Evakuierung seien vor allem Menschen in tiefliegenden Gebieten und Küstenregionen betroffen, erklärte der Katastrophenschutz der Millionenmetropole. Mehrere andere Städte in der Region kündigten Schul- und Büroschließungen an. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr notfalls eingestellt werden.
Wegen des herannahenden Sturms haben auch die Philippinen, Taiwan und Hongkong Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Der Taifun ist inzwischen auf den wenig besiedelten philippinischen Babuyan-Inseln auf Land getroffen.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.