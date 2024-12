Man stehe in Kontakt mit den brasilianischen Behörden, um die Situation zu überprüfen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking bei einer Pressekonferenz . China messe den legitimen Rechten und Interessen von Arbeitnehmern große Bedeutung bei und verlange von chinesischen Unternehmen, ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den Gesetzen in den Investitionsländern zu tätigen.