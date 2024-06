Die Filmemacherin und Künstlerin Ulrike Ottinger hat einen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. (picture-alliance / dpa / v)

Bei einer Gala in Stuttgart wurde Zhang für ihren Film "Total Trust" geehrt, in dem es um den Einsatz künstlicher Intelligenz als Überwachungstechnologie in China geht. Zhang lebt in den USA im Exil.

Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird vom Südwestrundfunk und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gestiftet. Die deutsche Filmemacherin Ulrike Ottinger erhielt einen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk.

