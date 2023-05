Corona-Pandemie

Durch seine Videos hatte die Welt damals einen ersten Eindruck von der Schwere der Viruserkrankung bekommen. Fang Bin wurde wegen des "Anzettelns von Streit und der Provokation von Ärger" zu der Gefängnisstrafe verurteilt. Er wurde bereits am Sonntag aus der Haft entlassen. Wie der US-Sender Radio Free Asia (RFA) berichtet, wollen die Behörden Fang Bin nach seiner Freilassung aber weder in Wuhan noch in der Hauptstadt Peking haben . Dort wollte der 48-jährige Blogger bei seinen Kindern unterkommen.