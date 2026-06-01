SAIC baut Werk iN Spanien (Archivbild von der Shanghai Auto Show) (IMAGO / CFOTO)

Das hat der Regionalpräsident von Galizien angekündigt, wo das Werk entstehen soll. Er rechnet damit, dass SAIC der Region 2.300 neue Jobs verschafft. Das Ziel sei, 120.000 Autos pro Jahr zu bauen.

Chinesische Elektroautos sind in der Regel deutlich günstiger als in Europa produzierte Modelle - obwohl die EU Einfuhrzölle auf sie erhebt. Nach Angaben der Europäischen Union verzerrt Chinas Regierung den Wettbewerb, indem sie E-Autos stark subventioniere.

Derzeit unternehmen einige chinesische Hersteller Schritte, um direkt in Europa produzieren zu können. Vor Kurzem wurde zum Beispiel vereinbart, dass Dongfeng in Zukunft E-Autos einem Werk von Stellantis in Frankreich produzieren lässt. Auch für deutsche Auto-Werke gibt es solche Überlegungen, weil diese nicht komplett ausgelastet sind.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.