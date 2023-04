Drohgebärden

Dieses Videostandbild von Chinas Fernsehsender CCTV zeigt ein Kampfjet während einer Militärübung an einem nicht näher genannten Ort. (Uncredited / CCTV / AP / dpa / Uncredited)

Taiwans Verteidigungsministerium gab an, man habe 59 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe gesichtet. Die seit Samstag andauernden Manöver sollen laut Plan heute enden. Sie werden von Beobachtern als Reaktion auf den Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA gewertet. Chinas Armee sprach von einer Warnung an separatistische Kräfte. Peking betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt.

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und China ließ die US-Marine eigenen Angaben zufolge einen Zerstörer durch umstrittene Gewässer im südchinesischen Meer fahren. Das Kriegsschiff passierte demnach die Spratly-Inseln, die von mehreren Staaten beansprucht werden. Peking bezeichnete das Vorgehen der USA als illegal.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.