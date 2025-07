Erneute Milliardenverluste

Der Chip-Hersteller Intel befindet sich seit längerer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. (Ralf Hirschberger/dpa)

Man werde Projekte in Deutschland und Polen nicht weiterverfolgen, teilte Intel in einem Quartalsbericht mit. Dies gehöre zu den Maßnahmen, mit denen die Produktionskapazitäten optimiert werden sollten. Intel befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Wegen erneuter Milliardenverluste wurden auch neue Entlassungen angekündigt.

Bislang war von Seiten Intels nur die Rede davon gewesen, dass die Chip-Fabrik in Magdeburg sich um zwei Jahre verzögere. Die vergangene Bundesregierung hatte den Plänen eine hohe Bedeutung eingeräumt und staatliche Hilfen von knapp zehn Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

