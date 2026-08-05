Der Chipkonzern Infineon erzielt einen Rekordumsatz. (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Er stieg im vergangenen Quartal auf 4,17 Milliarden Euro, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Das sei ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, hieß es. Auch der Gewinn legte demnach zu um 39 Prozent auf 423 Millionen Euro. Auf Basis der aktuellen Ergebnisse präzisierte Infineon den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Der Konzern rechnet jetzt mit einem Gesamtumsatz von mehr als 16 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.