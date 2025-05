Nach Streik

Der Bananenproduzent Chiquita will in Panama Tausende Arbeiter entlassen. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Durch die ungerechtfertigte Arbeitsniederlegung in Farmen und Betriebszentren seien wirtschaftliche Verluste in Höhe von umgerechnet mindestens 66 Millionen Euro entstanden, teilte das Unternehmen mit. Medienberichten zufolge sind rund 4.900 Beschäftige ohne festen Vertrag von den Kündigungen betroffen. Insgesamt hat das Unternehmen in dem mittelamerikanischen Land rund 7.000 Mitarbeiter.

Die Arbeiter beteiligen sich seit Ende April an einem Streik mehrerer Gewerkschaften gegen eine Rentenreform. Ihre Proteste richten sich auch gegen ein kürzlich unterzeichnetes Sicherheitsabkommen zwischen Panama und den USA, das eine verstärkte US-Militärpräsenz am Panamakanal ermöglicht.

