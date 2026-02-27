Ikone der DDR
Choreograph Tom Schilling im Alter von 97 Jahren gestorben

Vor allem in der Tanzszene der DDR galt der Choreograph Tom Schilling als genialer Erfinder einer eigenen Bewegungssprache. Im Januar ist der langjährige Leiter des Tanztheaters der Komischen Oper Berlin gestorben - kurz vor seinem 98. Geburtstag.

    Tom Schilling im Jahr 1990
    Der Choreograph Tom Schilling ist tot (picture-alliance / ZB / Klaus Franke)
    Das wurde erst jetzt bekannt, weil der Künstler selbst es so verfügt hatte. Schilling feierte mit seinen Choreographien weltweit Erfolge. Dazu zählen die Ballette "Undine", "Wahlverwandtschaften", "Die schwarzen Vögel" oder seine Version des Tschaikowsky-Klassikers "Schwanensee". Bevor er das Tanztheater an der Komischen Oper gründete, war Tom Schilling Choreograph am Nationaltheater Weimar und an der Staatsoper Dresden. Neben dem Kunstpreis und dem Nationalpreis der DDR bekam Schilling 1994 den Deutschen Tanzpreis für sein Lebenswerk.
    Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.