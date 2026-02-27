Ikone der DDR

Der Choreograph Tom Schilling ist tot (picture-alliance / ZB / Klaus Franke)

Das wurde erst jetzt bekannt, weil der Künstler selbst es so verfügt hatte. Schilling feierte mit seinen Choreographien weltweit Erfolge. Dazu zählen die Ballette "Undine", "Wahlverwandtschaften", "Die schwarzen Vögel" oder seine Version des Tschaikowsky-Klassikers "Schwanensee". Bevor er das Tanztheater an der Komischen Oper gründete, war Tom Schilling Choreograph am Nationaltheater Weimar und an der Staatsoper Dresden. Neben dem Kunstpreis und dem Nationalpreis der DDR bekam Schilling 1994 den Deutschen Tanzpreis für sein Lebenswerk.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.