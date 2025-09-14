Großdemonstration in der Türkei

CHP-Anhänger protestieren in Ankara gegen die mögliche Absetzung des Parteivorsitzenden. (AFP / ADEM ALTAN)

Ihr Protest richtet sich gegen die mögliche Absetzung des Parteivorsitzenden Özel durch ein Gerichtsurteil, das morgen gefällt werden soll. Hintergrund ist eine Klage wegen angeblicher Verfahrensfehler beim Parteitag vor zwei Jahren, auf dem Özel zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Bei seiner Rede auf der Kundgebung warf Özel der Regierung von Präsident Erdogan vor, sich durch ihr juristisches Vorgehen gegen die CHP an die Macht zu klammern, nachdem diese bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr Siege in zahlreichen Städten und Gemeinden errungen hatte. Özel sprach von einem Putsch gegen den zukünftigen Präsidenten des Landes und kündigte Widerstand an.

