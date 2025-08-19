Westtürkei

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Bei dem von der größten Oppositionspartei CHP organisierten Protest wurde sie zum Rücktritt aufgefordert. Cercioglu war in der vergangenen Woche aus unklaren Gründen von der CHP zur Regierungspartei AKP übergelaufen. Sie war bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr mit rund 51 Prozent zur Bürgermeisterin wiedergewählt worden.

In den vergangenen Monaten hatte es landesweit Razzien bei den von der Opposition geführten Stadtverwaltungen in der Türkei gegeben. Inzwischen sitzen 16 Bürgermeister der CHP unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft.

Die Opposition wertet das Vorgehen als politisch motiviert, die Regierung bestreitet jegliche Einflussnahme auf die Justiz.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.