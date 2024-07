Die amtierende Parlamentspräsidentin Metsola bei der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Gegenkandidatin war die spanische Linkspolitikerin Montero. Metsola war 2022 als Nachfolgerin des gestorbenen Italieners Sassoli gewählt worden. Die Parlamentspräsidentin sitzt den Plenarsitzungen vor und empfängt Staats- und Regierungschefs im Europaparlament.

Metsola kündigte in einer Rede an, sich für ein starkes Parlament einzusetzen, das die Gesetze vorantreibe, die die Bürger wollen und brauchen. Sie sagte zudem, sie möchte dazu beitragen, die verbleibende Lücke zwischen den Erwartungen der Menschen an Europa und dem, was das Parlament leisten könne, zu schließen.

Wahl der Vizeposten mit Konfliktpotenzial

Strittiger ist die Wahl der 14 Vizepräsidenten, weil auf diese Posten auch die Rechtsaußen-Fraktionen Anspruch erheben. Aus Deutschland dürfen sich die SPD-Politikerin Barley und die CDU-Politikerin Verheyen Hoffnungen machen.

Die Wahl der Vizepräsidenten gilt auch als Test für die Mehrheitsverhältnisse bei der Wahl der Kommissionsspitze am Donnerstag.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.