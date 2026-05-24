Die christlichen Kirchen begehen das Pfingstfest. (picture alliance / imageBROKER / Stefan Ziese)

Das Fest erinnert an die Ausgießung des Heiligen Geistes, der nach der Schilderung in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments die Apostel und Jünger erfüllt. Dieses Ereignis gilt auch als Geburtstag der Kirche.

Der Name Pfingsten geht auf das griechische Wort "pentekoste" - der Fünfzigste - zurück: Das Pfingstfest wird rund 50 Tage nach Ostern gefeiert. Neben dem Pfingstsonntag ist in Deutschland und einer Reihe weiterer Länder auch der Pfingstmontag ein gesetzlicher Feiertag.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.