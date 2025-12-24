Weihnachten

Christmette an Heiligabend - mit dem Münchner Kardinal Marx im Münchner Dom (Archivbild) (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Im Vatikan wird Papst Leo der Vierzehnte am späten Abend eine Christmette halten. Zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs feiern Christen auch in Israel und den palästinensichen Gebieten weitgehend wie gewohnt. Eine traditionelle Prozession brach am Mittag von Jerusalem in Richtung Bethlehem im Westjordanland auf. Angeführt wurde die Fahrzeugkolonne vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa. Er wird später in Bethlehem auch die Mitternachtsmesse halten. Bethlehem gilt der Überlieferung nach als Geburtsort von Jesus Christus.

Auch in Deutschland finden an Heiligabend vielerorts traditionell Krippenspiele und Christmetten statt.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.