Religion und Brauchtum

Eine Männergruppe spielt im Biergarten ein Kartenspiel. (dpa / picture alliance / Matthias Balk)

In Deutschland ist es ein gesetzlicher Feiertag, der 40 Tage nach Ostern begangen wird. Dem Glauben zufolge soll Jesus nach seiner Auferstehung noch 40 Tage lang zu seinen Jüngern gesprochen haben, bevor er als Sohn Gottes erhöht und in den Himmel aufgenommen wurde. Zahlreiche Kirchengemeinden feiern ihre Gottesdienste traditionell im Freien. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, rief dazu auf, Mut zu Veränderungen zu zeigen. Zu oft würden Menschen zuerst darüber nachdenken, was alles nicht gehe.

Außerhalb der Kirche wird Christi Himmelfahrt traditionell auch als Vatertag oder Herrentag begangen - oft mit Ausflügen und Trinkgelagen. Wie der Muttertag hat der Vatertag seine Wurzeln in den USA. Er geht auf die Initiative einer Frau zurück, die ihren Vater ehren wollte, der nach dem Tod der Mutter sechs Kinder allein großgezogen hat.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.