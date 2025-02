Schriftsteller

Autor Christian Kracht (AFP / STEFANIE LOOS)

"Eurotrash" erschien im Jahr 2021. Der autofiktionale Roman des Schweizers Kracht ist eine Fortsetzung seines Debüts "Faserland", das 25 Jahre vorher erschien und als Wegbereiter der deutschsprachigen Popliteratur gilt.

Der International Booker Prize zeichnet jedes Jahr die besten Romane und Kurzgeschichten-Bände aus aller Welt aus, die ins Englische übersetzt und in Großbritannien oder Irland veröffentlicht worden sind. Er ist mit 50.000 Pfund dotiert, die zwischen Autor und Übersetzer aufgeteilt werden. Im vergangenen Jahr war der Preis erstmals nach Deutschland gegangen - an die Autorin Jenny Erpenbeck für ihren Roman "Kairos" und den Übersetzer Michael Hofmann. Die Shortlist für den International Booker Prize 2025 wird im April veröffentlicht, der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 20. Mai bekannt gegeben. 13 Bücher sind nominiert.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.