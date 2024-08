Straßenumzug zum Christopher Street Day (CSD) in Hamburg (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Die Polizei sprach von bis zu einer Viertelmillion Teilnehmer. Unter dem Motto "5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck" thematisierten die Veranstalter die politischen Entwicklungen der jüngsten Zeit. Diese richteten sich zunehmend gegen Schwule, Lesben und andere queere Personen. Rechtspopulistische Parteien schürten Vorurteile und hetzten gegen gesellschaftliche Minderheiten, erklärten die Veranstalter.

Der Christopher-Street-Day erinnert an den Homosexuellen-Aufstand in New York 1969. Damals hatte die Polizei in der Christopher-Street Gäste von Schwulenbars mit teils gewaltsamen Kontrollen drangsaliert.

