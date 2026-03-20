US-Schauspieler

Schauspieler Chuck Norris 2016 bei einer Veranstaltung in Texas (AFP / JERRY MARKLAND)

Bevor er als Schauspieler erfolgreich wurde, feierte Norris große Erfolge im Kampfsport. Er wurde sechsmaliger, ungeschlagener Weltmeister im Karate im Mittelgewicht der Profis. Ab Ende der 1960er Jahre wirkte er in zahlreichen Actionfilmen mit. 1972 etwa kämpfte Norris gegen den Kung-Fu-Superstar Bruce Lee in "Die Todeskralle schlägt wieder zu".

Dem Fernsehpublikum wurde Norris unter anderem durch die Serie "Walker, Texas Ranger" (1993-2001) bekannt. Seinen letzten Auftritt hatte er in dem Film "Agent Recon" 2024.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.