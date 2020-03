So kennt man Chuck Norris: Er steht auf einem Bein, vermöbelt Bösewichte mit einem kräftigen Fußtritt. Es ist sein Markenzeichen, der so genannte "Roundhouse-Kick".

Geboren als Carlos Ray Norris, 1940 in Oklahoma, ging Norris mit 18 zur Air Force und kam beim Einsatz in Korea zum ersten Mal in Kontakt mit asiatischer Kampfkunst - eine Erfahrung, die sein Leben verändern sollte, sagte er in einem TV-Interview:

Ein schüchternes Kind

Chuck Norris: "Ich war ein sehr schüchternes Kind. Die ganze Highschool hindurch habe ich mich nicht mal getraut, vor der Klasse zu stehen und ein Referat zu halten. Aber als ich mit dem Schwarzen Gürtel aus Korea zurückkam, und auf dem Militärstützpunkt in Kalifornien meine Karate-Übungen machte, schauten die anderen GIs mir zu und sagten: "Kannst Du uns das beibringen?"

Nach der Armee eröffnete Norris Karateschulen und war von 1968 an sechs Jahre in Folge Weltmeister im Karate-Mittelgewicht. Zum Film kam er durch seinen engen Freund und Kampfsportlegende Bruce Lee – der Durchbruch erfolgte mit "Die Todeskralle schlägt wieder zu".

Seine Filme sind keine Oscar-Preisträger, und sind eher einfacher gestrickte Actionstreifen – doch sie bescheren Norris ein treues Publikum, das in ihm entweder den idealtypischen harten Macker sieht, oder eher die Parodie davon. Aus dieser Haltung heraus entstanden wohl auch die "Chuck Norris Fakten" die seit 2005 durchs Netz kursieren:

Geklopfte Sprüche

"Chuck Norris trinkt den 17 Uhr-Tee schon um 16 Uhr."

Chuck Norris 1977 in "Breaker Breaker" (www.imago-images.de (Paragon Films AF Archive Mary Evans))

"Chuck Norris sucht nicht bei Google – Google fragt Chuck Norris..."

"Wenn Chuck Norris in den Himmel schaut, fangen die Wolken an zu schwitzen. Wir nennen das Regen."

Chuck Norris gefallen diese Sprüche, er bewirbt sie sogar auf seiner eigenen Webseite und verrät beim Sender CNBC seinen Favoriten:

"Man wollte Chuck Norris an Mount Rushmore verewigen - aber der Granit war nicht hart genug für seinen Bart."

Ein konservativer Christ

Seit 2012 hatte Norris keine nennenswerten Auftritte in Filmen mehr – stattdessen engagiert er sich für seine eigens gegründete "Kickstarter Kids" Organisation, in der bedürftige Kinder Karate lernen können. Zudem fällt Norris durch sein politisches Engagement auf - Norris ist ein sehr konservativer Christ, er lehnt die Evolutionstheorie ab. Politisch unterstützt er öffentlich die Republikaner und die Waffenlobby NRA – in einem Werbevideo im Jahr 2008 für sie sagte er, er könne Einbrecher zwar mit seinem Roundhouse-Kick in die Flucht schlagen, er bevorzuge aber, wenn sie in einen Waffenlauf schauen würden.

Über Waffen, seinen Glauben und warum er Donald Trump unterstützt schreibt Norris auch auf der Webseite "World Net Daily". Chuck Norris stand wegen seiner konservativen Ansichten schon oft in der Kritik, auch, weil er in einem Artikel kritisch gegenüber den Bemühungen der Pfadfinder in den USA stand, sich offener gegenüber schwulen Mitgliedern zu zeigen.

Neuauflage von "Walker, Texas Ranger"

Die Kult-Serie "Walker, Texas Ranger", die Norris einst so berühmt machte, soll übrigens neu aufgelegt werden – in der Neuauflage bekommt Walkers Charakter, dieses Mal gespielt von Jared Padalecki, einen schwulen Bruder. Über diesen Fakt können wahrscheinlich viele lachen – nur Chuck Norris nicht.