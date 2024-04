Warnt vor einer ukrainischen Niederlage: CIA-Chef William Burns. (AP/Bilal Hussein)

CIA-Chef Burns sagte in einer Rede in Washington, dies sei ein reales Risiko, sollten die USA keine weitere Militärhilfe leisten. Zumindest bestünde dann die Gefahr, dass Russlands Präsident Putin in eine Position gebracht werde, in der er die Bedingungen einer politischen Lösung diktieren könnte, so der CIA-Chef. Im US-Repräsentantenhaus blockieren die oppositionellen Republikaner seit Monaten neue Militärhilfen für die Ukraine. Den russischen Truppen waren in der Ostukraine zuletzt Geländegewinne gelungen.

