Neben Winston Churchill und Albert Einstein sei Clara Haskil das einzige Genie gewesen, das er in seinem Leben getroffen habe. Das soll Charlie Chaplin über die Pianistin gesagt haben. Clara Haskil und er waren praktisch Nachbarn in Vevey. Sie wurden Freunde, und sie war oft zu Gast in Chaplins Villa etwas oberhalb des Städtchens am Nordostufer des Genfer Sees. An der Uferpromenade steht eine Bronzestatue, die Chaplin in seiner größten Rolle zeigt: als kleiner Tramp. An Clara Haskil erinnert eine Plakette an dem Haus, in dem sie ihrem Wesen gemäß, ungeachtet ihrer musikalischen Bedeutung, höchst bescheiden lebte. Auch eine Straße im Ort ist nach ihr benannt und der Klavierwettbewerb. 1963, drei Jahre nach ihrem Tod im Alter von 65 Jahren, wurde er ins Leben gerufen. 2019 fand er zum inzwischen 28. Mal statt, und wie bei der Erstauflage ging weder ein Sieger noch eine Siegerin daraus hervor. Im Finale mit dem von Jurypräsident Christian Zacharias geleiteten Zermatt Festival-Orchester standen Klavierkonzerte von Mozart auf dem Programm.

Musikliste:

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester A-Dur Nr. 23, KV 488

Hyelim Kim, Klavier

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester C-Dur Nr. 25, KV 503, 1. Satz

Jorge González Buajasán, Klavier

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester G-Dur Nr. 17, KV 453, 1. Satz

Zhu Wang, Klavier

Zermatt Festival-Orchester

Christian Zacharias, Leitung