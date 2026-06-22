Poetikvorlesungen

Der Schriftsteller Clemens Meyer bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises (Archivbild) (picture alliance / dpa / Uwe Lein)

Hinzu kommt eine Lesung aus seinem jüngsten, mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichneten Roman "Die Projektoren". Nach Angaben der Uni will Meyer in seinen Vorlesungen erörtern, wie Literatur Gesellschaft verändert. Dabei gehe es auch um die Erfahrungen des Autors vor und nach der deutschen Wiedervereinigung.

Einer der wichtigsten Autoren Ostdeutschlands

Meyer ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren aus dem Osten Deutschlands. Neben Romanen und Erzählungen schreibt er auch fürs Theater und den Hörfunk.

Das Germanistische Seminar der Uni Heidelberg lädt für die Poetikdozentur jährlich einen Autoren oder eine Autorin nach Heidelberg ein, um Einblicke in Schreiben und Arbeiten zu geben. Zuletzt waren Julia Franck, Andreas Maier und Nora Gomringer zu Gast.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.