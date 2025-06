Borussia Dortmund spielt bei der FIFA-Klub-WM gegen Fluminense Rio de Janeiro. (AP / Seth Wenig)

Das erste Gruppenspiel fand in East Rutherford nahe New York statt. Die weiteren Gegner des Bundesliga-Vierten sind die Mamelodi Sundowns aus Südafrika am Samstag und HD Ulsan aus Südkorea am 25. Juni. Der Erst- und der Zweitplatzierte der Gruppe erreichen das Achtelfinale der Club-WM.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.