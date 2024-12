Die Reporterin Clarissa Ward hatte weltweit enormes Aufsehen erregt, als sie einige Tage nach dem Sturz des Assad-Regimes am 8. Dezember bei Filmaufnahmen "zufällig" einen offenbar vergessenen Gefangenen entdeckte. CNN gab jetzt bekannt , bei dem Mann handele es sich wohl um einen Offizier des Assad-Regimes. Darauf deuteten ein Foto und Aussagen von Zeugen hin. Der Mann soll selbst im Namen des Regimes Verbrechen verübt haben. Warum er in Haft gewesen sei, sei unklar. Der Kontakt zu dem Mann sei abgebrochen, so CNN.