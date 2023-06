Dokumenten-Affäre

CNN veröffentlicht Tonaufnahme des früheren Präsidenten Trump zur Dokumentenaffäre. (Getty Images via AFP / CHIP SOMODEVILLA)

In der Aufnahme aus dem Jahr 2021 sagt er über Dokumente, die er offenbar Gesprächspartnern zeigt, als Präsident hätte er sie freigeben können, jetzt gehe das nicht mehr. Weiter sagt er, dies seien geheime Informationen. Konkret soll es um ein geheimes Pentagon-Dokument zu einem Angriffsplan auf den Iran gegangen zu sein. Die Existenz der Aufnahme war bekannt - ihre Abschrift ist zentraler Bestandteil der Anklageschrift. Allerdings war sie bislang noch nicht veröffentlicht worden. Trump hat bislang stets behauptet, keine streng geheimen Dokumente in seinem Anwesen in Florida aufbewahrt zu haben.

