Fußball-WM der Frauen

Emily van Egmond brachte die "Matildas" in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zunächst in Führung. Vor dem Pausenpfiff glich Uchenna Kanu für Nigeria aus. Osinachi Ohale und die für den FC Barcelona stürmende Asisat Oshoala erzielten die weiteren Tore für die "Super Eagles". Alanna Kennedys Kopfballtreffer zum 2:3-Anschluss kurz vor Schluss kam zu spät.

Vor dem letzten Spieltag in Gruppe B liegt Nigeria in der Tabelle vor den punktgleichen Kanadierinnen auf Platz eins. Australien folgt dahinter. Das punktlose Irland hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Mit einem Sieg gegen Olympiasieger Kanada am kommenden Montag würde Australien sicher die Runde der letzten 16 Teams erreichen. Nigeria reicht im Parallelspiel gegen Irland bereits ein Punkt für den Einzug in die K.o.-Phase.

Zuvor hatten sich die Fußballerinnnen aus Portugal im neuseeländischen Hamilton mit 2:0 gegen Vietnam durchgesetzt. Die USA und die Niederlande trennten sich in Wellington 1:1 Unentschieden.

