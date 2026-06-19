Fußball-Weltmeisterschaft

Ein Eigentor von Cameron Burgess (11. Minute) sowie ein Treffer von Alex Freeman (43.) sorgten im Stadion "Lumen Field" für die Entscheidung zugunsten der Amerikaner. Das erste Spiel gegen Paraguay hatte die Mannschaft von Trainer Pochettino mit 4:1 für sich entschieden. Für Australien ist das Weiterkommen nach dem 2:0-Sieg gegen die Türkei weiterhin möglich.
In der Nacht trifft zunächst Schottland auf Marokko, Brasilien hat Haiti als Gegner und die Türkei spiel gegen Paraguay.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.