Fußball-Weltmeisterschaft
Co-Gastgeber USA qualifizert sich nach Sieg gegen Australien vorzeitig für die nächste Runde

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Co-Gastgeber USA sein zweites Gruppenspiel gewonnen und sich damit vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. In Seattle schlug das Team Australien mit 2:0.

    Zwei Fußballspieler rennen neben einem Ball her, im Hintergrund sieht man ein Tor. Der rechte Spieler trägt ein gelb-grünes Trikot, der rechte ein rot-weiß gestreiftes.
    Fußball-Weltmeisterschaft: Australien gegen USA (IMAGO / Uk Sports Pics Ltd / IMAGO / Peter Dovgan)
    Ein Eigentor von Cameron Burgess (11. Minute) sowie ein Treffer von Alex Freeman (43.) sorgten im Stadion "Lumen Field" für die Entscheidung zugunsten der Amerikaner. Das erste Spiel gegen Paraguay hatte die Mannschaft von Trainer Pochettino mit 4:1 für sich entschieden. Für Australien ist das Weiterkommen nach dem 2:0-Sieg gegen die Türkei weiterhin möglich.
    In der Nacht trifft zunächst Schottland auf Marokko, Brasilien hat Haiti als Gegner und die Türkei spiel gegen Paraguay.
    Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.