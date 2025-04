Katja Wolf und Steffen Schütz, die Vorsitzenden des BSW Thüringen (Michael Reichel/dpa)

Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher des Bündnis Sahra Wagenknecht. Damit scheint im Streit des BSW-Landesverbandes Thüringen ein Kompromiss mit dem Bundesvorstand der Partei möglich. Bei dem Machtkampf geht es unter anderem um die Trennung von Amt und Mandat. Schütz ist in der Landesregierung Minister für Digitales und Infrastruktur und Mitglied des Landtags. Zudem wird der pragmatische Kurs von Schütz und der Landesvorsitzenden Wolf von einigen in der Bundespartei, aber auch Kritikern in Thüringen nicht geteilt. Schütz sagte nun dem MDR, er wolle ein Zeichen setzen, dass es immer um die Partei und nicht um Ämter gehe.

Das BSW kommt am Samstag auf dem Parteitag in Gera zum Landesparteitag zusammen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.