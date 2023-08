Grigori Melkonjanz, Co-Vorsitzender der Organisation Golos. (picture alliance / AP Photo / Angela Charlton)

Ein Gericht in der Hauptstadt Moskau ordnete Untersuchungshaft bis zum 17. Oktober an. Melkonjanz war am Donnerstag unter dem Vorwurf festgenommen worden, mit einer unerwünschten Organisation zusammenzuarbeiten. Zudem hatte die Polizei auch Räumlichkeiten mehrerer Golos-Mitglieder durchsucht.

Ein Mitglied des Golos-Vorstands brachte das Vorgehen gegen die Gruppe mit den bevorstehenden Regionalwahlen in Russland im September und der Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2024 in Verbindung.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.