Neuer Bericht auf COP29 vorgestellt

Damit dürften sie 37,4 Milliarden Tonnen erreichen. Das geht aus dem neuen Bericht der Initiative hervor, der auf der Weltklimakonferenz im aserbaidschanischen Baku vorgestellt wurde. Besonders angestiegen sind die Emissionen in Indien (+4,6 Prozent). Auch in China wurde ein Anstieg verzeichnet (+0,2 Prozent). Einsparungen wurden in den USA (-0,6 Prozent) und der EU (-3,8 Prozent) registriert.