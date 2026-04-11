Tarifkonflikt
Cockpitpersonal der Lufthansa-Gruppe zu Streiks am Montag und Dienstag aufgerufen

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Lufthansa steht ein weiterer Streik bevor. Die "Vereinigung Cockpit" rief die Piloten zu einem zweitägigen Streik am Montag und Dienstag auf.

    Ein Flugzeug der Lufthansa kurz vor der Landung auf dem Flughafen in München
    Am Flughafen in München landet eine Maschine der Lufthansa. (Lukas Barth / dpa / Lukas Barth)
    Der Ausstand betrifft die Flüge von Lufthansa, Lufthansa CityLine und Lufthansa Cargo. Lediglich am Montag sollen zusätzlich die Abflüge der Eurowings in Deutschland bestreikt werden.
    In der Auseinandersetzung der Gewerkschaft und dem Lufthansa-Konzern geht es um die betriebliche Alterversorgung. Bis 2017 erhielt das Personal im Cockpit nach dem Ausscheiden aus dem Dienst eine Betriebsrente. Die Lufthansa ersetzte sie durch ein kapitalmarkt-finanziertes Modell. Nach Berechnungen der Gewerkschaft erreicht diese Form der Altersbezüge aber nicht die Höhe der einstigen Betriebsrente.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.