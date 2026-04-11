Tarifkonflikt

Der Ausstand betrifft die Flüge von Lufthansa, Lufthansa CityLine und Lufthansa Cargo. Lediglich am Montag sollen zusätzlich die Abflüge der Eurowings in Deutschland bestreikt werden.
In der Auseinandersetzung der Gewerkschaft und dem Lufthansa-Konzern geht es um die betriebliche Alterversorgung. Bis 2017 erhielt das Personal im Cockpit nach dem Ausscheiden aus dem Dienst eine Betriebsrente. Die Lufthansa ersetzte sie durch ein kapitalmarkt-finanziertes Modell. Nach Berechnungen der Gewerkschaft erreicht diese Form der Altersbezüge aber nicht die Höhe der einstigen Betriebsrente.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.