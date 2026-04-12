Tarifkonflikt

Am Flughafen in München landet eine Maschine der Lufthansa. (Lukas Barth / dpa / Lukas Barth)

Die "Vereinigung Cockpit" hat die Pilotinnen und Piloten aufgerufen, bis einschließlich morgen die Arbeit niederzulegen. Der Ausstand betrifft die Flüge von Lufthansa, Lufthansa CityLine und Lufthansa Cargo. Nur heute sollen zusätzlich die Abflüge der Eurowings in Deutschland bestreikt werden. Der Luftfahrtkonzern kritisierte, der Streikaufruf der "Vereinigung Cockpit" stelle eine "völlig neue Stufe der Eskalation" dar.

In der Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und dem Lufthansa-Konzern geht es um die betriebliche Altersversorgung. Bis 2017 erhielt das Personal im Cockpit nach dem Ausscheiden aus dem Dienst eine Betriebsrente. Die Lufthansa ersetzte sie durch ein kapitalmarkt-finanziertes Modell. Nach Berechnungen der Gewerkschaft erreicht diese Form der Altersbezüge aber nicht die Höhe der einstigen Betriebsrente.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.