Aleph Alpha entwickelt spezialisierte Anwendungen für Unternehmen (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Das teilten die Vorsitzenden der Unternehmen sowie Digitalminister Wildberger und sein kanadischer Amtskollege Solomon in Berlin mit. Wildberger sagte, durch den Zusammenschluss entstehe ein globaler Champion für Künstliche Intelligenz. Das neue Unternehmen wolle ein deutsch-kanadisches KI-Modell entwickeln, das zugleich sicher und international wettbewerbsfähig sei. Das Start-Up Aleph Alpha aus Heidelberg hat sich auf KI-Anwendungen für die öffentliche Verwaltung und die Industrie spezialisiert. Ein Geldgeber ist die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören.

Deutschland und Kanada hatten im Dezember eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz vereinbart. Ziel ist es, unabhängiger von US-Unternehmen zu werden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.