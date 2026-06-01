Die frühere Weltranglistenerste Serena Williams hat ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt (Foto aus dem Jahr 2020). (AP)

Sie habe eine Wildcard für das Turnier im Londoner Queen's Club erhalten, teilten die Veranstalter mit. Die Vorsitzende der Women's Tennis Association (WTA), Camillo, erklärte, Serena Williams sei eine der "größten Athletinnen aller Zeiten". Sie könne es "kaum erwarten, sie gegen eine neue Generation von Spitzenspielerinnen antreten zu sehen". Laut Medienberichten plant Williams auch, beim WTA-Turnier in Berlin Mitte Juni und danach in Wimbledon aufzuschlagen.

Williams hatte sich 2022 bei den US Open aus dem Profi-Tennis verabschiedet. Zuvor führte sie rund 320 Wochen lang die Weltrangliste an und gewann mehr als 70 Titel auf der internationalen WTA-Tour.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.