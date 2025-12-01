Boykottaufrufe

Das internationale Comic-Festival in Angoulême findet 2026 nicht statt (Archivfoto von Januar 2025). (picture alliance / Hans Lucas / Eric Pollet)

Das teilten die Veranstalter mit. Hintergrund ist unter anderem der Vorwurf, dass eine Mitarbeiterin der Festival-Leitung entlassen worden sei, nachdem sie öffentlich angegeben hatte, auf dem Festivalgelände vergewaltigt worden zu sein. Comicbuch-Autoren sowie Verlage werfen den Veranstaltern zudem Missmanagement und mangelnde Transparenz vor.

Zu dem Festival in Westfrankreich im Januar kommen jedes Jahr etwa 200.000 Besucher. Es vergibt den renommierten sogenannten Großen Preis von Angoulême. Zu den Preisträgen gehören unter anderem die Zeichner Art Spiegelman und Albert Uderzo.

