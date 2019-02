Comicband "Bei Gefallen auch mehr..." Liebe in Zeiten des Internets

"Heute ist es einfacher zu vereinsamen, und es gar nicht zu merken", sagte der Berliner Zeichner Kai Pfeiffer im Dlf. Mit seiner belgischen Kollegin Dominique Goblet erzählt er in der Graphic Novel "Bei Gefallen auch mehr..." die Geschichte einer Frau, die sich in der Welt des Online-Datings verliert.

Kai Pfeiffer im Corsogespräch mit Juliane Reil

