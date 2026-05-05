Finanzmarkt

Commerzbank (dpa / Frank Rumpenhorst)

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Kotzbauer, wertete das bisherige Angebot als nicht ausreichend. Es beinhalte faktisch keine Prämie für die Commerzbank-Aktionäre, sagte Kotzbauer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Was die Unicredit nach 18 Monaten auf den Tisch gelegt habe, sei ein Plan, der die Commerzbank, wie sie heute für ihre Kunden funktioniere, zerlege.

Die Unicredit will heute offiziell ihr Angebot für die Commerzbank vorlegen. Gestern hatten die Unicredit-Anteilseigner einer Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien zugestimmt. Diese Aktien will die Unicredit den Commerzbank-Aktionären zum Tausch anbieten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.