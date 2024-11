Mögliche Übernahme

Commerzbank-Chefin Dr. Bettina Orlopp (Hannes P Albert/dpa)

Die Commerzbank werde mit der Unicredit lediglich als Aktionär sprechen, genauso wie mit anderen Investoren auch, sagte Orlopp in Frankfurt am Main. Für weitergehende Gespräche bestehe keine Veranlassung. Orlopp betonte erneut, dass die Integration zweier großer Banken extrem schwierig sei. Die Commerzbank sei nach der Übernahme der Dresdner Bank 2008 mehrere Jahre damit beschäftigt gewesen, die Systeme beider Banken zusammenzuführen. Einen solchen Stillstand könne man sich in der heutigen Zeit nicht mehr leisten.

Italiens zweitgrößte Bank Unicredit hatte im September Interesse an einer Übernahme der Commerzbank bekundet. Sie sicherte sich bereits Zugriff auf bis zu 21 Prozent der Bankanteile. Unicredit beantragte zudem bei der Bankaufsicht, die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent der Anteile auszubauen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.