Finanzmarkt

Die Positionierung der Bundesregierung sei absolut klar, sagte Orlopp im Deutschlandfunk . Man brauche Investoren, die die Commerzbank in ihrer eigenständigen Strategie unterstützten und nicht versuchten, den Aktienkurs nach unten zu reden. Da fühle man sich mit der Regierung ausgesprochen wohl als Anteilseigner an der Seite der Commerzbank. Laut Orlopp ist der Bund mit zwölf Prozent an der Commerzbank beteiligt.