Die nächste Gamescom findet vom 26.bis 30. August in Köln statt. (IMAGO / Malte Ossowski / Sven Simon)

Das Interesse der Branche sei so groß wie noch nie, sodass Aussteller keine Messestände mehr erhalten könnten. Die Gamescom findet Ende August statt. Sie ist die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele. Firmen wie die Konsolenhersteller Nintendo und Microsoft Xbox oder Spieleentwickler wie Tencent Games und Ubisoft präsentieren sich Kunden und Fachleuten. Laut dem Branchenverband Game spielt fast jeder zweite Deutsche zumindest gelegentlich Computer- oder Videospiele auf Smartphones, Tablets, Computern oder Konsolen.

Laut Analysten gehört Deutschland zwar zu den bedeutendsten Absatzmärkten der Welt, der Anteil deutscher Produktionen hat international aber eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Computerspiele machen weltweit inzwischen einen der größten Unterhaltungsmärkte aus. Mit jährlichen Umsätzen in dreistelliger Milliardenhöhe setzt die Branche deutlich mehr um als die Kino- und Musikindustrie zusammengenommen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.