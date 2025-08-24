Die KoelnMesse teilte mit, 357.000 Menschen seien gezählt worden - rund 20.000 mehr als im Vorjahr. Allerdings basiert die Statistik auf den täglichen Zutrittszahlen: Wer die fünftägige Veranstaltung an mehreren Tagen besuchte, wird entsprechend auch mehrfach mitgezählt.
Unter den Trends auf der diesjährigen "Gamescom" waren Spiele, die auf sogenannten "Handhelds" laufen, also kleine Konsolen mit Mini-Bildschirm. Viele Hersteller stellten neue Action-, Rollen- und Sportspiele vor oder präsentierten Fortsetzungen bereits bestehender Spiele.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.